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«النقابات المهنية» تنظم رحلات لمشروع قناة السويس

  • مصر
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أعلن اتحاد النقابات المهنية تنظيم عدة زيارات لمجالس النقابات وأعضائها لموقع مشروع قناة السويس الجديدة الأسبوع المقبل، تحت شعار «دعمًا لمشروع القرن».

وقال أسامة برهان، نقيب الاجتماعيين، أمين عام اتحاد النقابات المهنية، إنه تم الاتفاق مع الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، على تنظيم عدة زيارات ميدانية لأعضاء النقابات المهنية، تبدأ الأسبوع المقبل، لتقديم الدعم المعنوى للعاملين بالمشروع، وتقديرًا للمجهود العظيم الذي يقومون به.

وأضاف أن العاملين بمشروع القناة «ليسوا بمعزل، لكن الشعب المصري يقف خلفهم بجميع طوائفه، دعمًا لتوجيهات رئيس الجمهورية لأحد المشروعات القومية طويلة الأجل التي تهدف لزيادة الاستثمارات والاقتصاد المصري».

وأعرب «برهان» عن ثقته في نجاح المشروع وإنجازه في الوقت المحدد له، مؤكدًا أن المشروع نقلة اقتصادية لمصر، وأنه سيفتح فرص عمل جديدة أمام جميع المصريين، معربًا عن أمله في أن المشروع يسد حاجة ويغنيها عن الاقتراض.

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