المغامر المصري شريف لطفي يصل اليابان بدراجته دعمًا للسياحة

نظمت سفارة مصر في طوكيو، مؤتمراً صحفياً، للرحالة المصري، شريف لطفي، الذي قاد دراجته البخارية من مصر إلى اليابان، داعياً المواطنين اليابانيين لزيارة مصر للاستمتاع بشواطئها الساحرة وآثارها العريقة.

وقد حضر المؤتمر الصحفي، ممثلو كبريات الصحف، ومحطات التليفزيون اليابانية، الذين أبدوا تقديرهم لقيام المغامر المصري بمفرده برحلة شاقة استغرقت شهرين قطع خلالها طرقا بلغت مسافاتها 14 ألف كيلومتر خلال شهور الصيف الحارة.

وشرح الرحالة المصري، في بداية حديثه مراحل رحلته والصعوبات التي واجهته طوال الرحلة، سواء فيما يتعلق بتوفير مايلزمه من طعام ومياه وبنزين على دراجته البخارية اليابانية الصنع، واستخدامه الخرائط والأجهزة الملاحية الحديثة، والتي لم تعمل في بعض المناطق النائية في آسيا فاضطر للاعتماد على ميول أشعة الشمس في تحديد الاتجاه.

وأوضح «لطفي»، أن الجانب الثقافي من الرحلة كان ثرياً حيث تعرف إلى ثقافات وعادات لشعوب مختلفة، ودعا الشباب الياباني خلال زيارته للمدن اليابانية «كيوتو، وكوبي، ونارا، وهيروشيما»، لتكرار تجربته بالسفر بالدراجات البخارية من طوكيو إلى سفح الأهرامات، حيث سيكون المصريون في انتظارهم بالترحاب.

وصرح السفير هشام الزميتي، سفير مصر في اليابان، بأن اهتمام الجمهور الياباني بالحضارة الفرعونية القديمة كبير، مؤكدا على أن إقبال وسائل الإعلام على المشاركة في هذا الحدث الترويجي الهام، سوف يسهم في تشجيع الحركة السياحية اليابانية الوافدة إلى مصر، خاصة اعتبارًا من موسم الشتاء المقبل، حيث تعتبر مصر وجهة مفضلة للسائحين اليابانيين.