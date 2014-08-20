أخبار عاجلة

مصدر يكشف تفاصيل هروب ٧ مساجين من مركز شرطة البلينا -
مساء الأنوار - قراءة فى صحافة الغد .. الثلاثاء 04 إبريل 2017 .. مع أ. محمد صيام -
مساء الانوار: لقاء مع ك/ خوان ماكيدا المدير الفني لـ الإتحاد السكندري ود. شريف إبراهيم -
مصدر: نجم الزمالك السابق تعدى بالضرب على موظف بإمبابة.. وأمن الجيزة ترد -
سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري -
جامعة أسوان تنظم مهرجان «أيام اللغة البرتغالية» بمشاركة دولية -
وزير الإسكان يوافق على تخصيص 10 أفدنة لإقامة وحدة إدارة مرور بالأقصر -
«صحة البرلمان» تكتشف عجزا في الأطباء والتمريض بمستشفيات أسوان -
مساء الانوار - لقاءات على هامش كأس رئيس دولة الإمارات للخيول العربية -
مساء الأنوار - د. شريف إبراهيم: الاهلى والزمالك بالفعل طلبا كاسونجو من الاتحاد السكندري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

المغامر المصري شريف لطفي يصل اليابان بدراجته دعمًا للسياحة

  • مصر
  • 47
Google+ Print

نظمت سفارة في طوكيو، مؤتمراً صحفياً، للرحالة المصري، شريف لطفي، الذي قاد دراجته البخارية من مصر إلى اليابان، داعياً المواطنين اليابانيين لزيارة مصر للاستمتاع بشواطئها الساحرة وآثارها العريقة.

وقد حضر المؤتمر الصحفي، ممثلو كبريات الصحف، ومحطات التليفزيون اليابانية، الذين أبدوا تقديرهم لقيام المغامر المصري بمفرده برحلة شاقة استغرقت شهرين قطع خلالها طرقا بلغت مسافاتها 14 ألف كيلومتر خلال شهور الصيف الحارة.

وشرح الرحالة المصري، في بداية حديثه مراحل رحلته والصعوبات التي واجهته طوال الرحلة، سواء فيما يتعلق بتوفير مايلزمه من طعام ومياه وبنزين على دراجته البخارية اليابانية الصنع، واستخدامه الخرائط والأجهزة الملاحية الحديثة، والتي لم تعمل في بعض المناطق النائية في آسيا فاضطر للاعتماد على ميول أشعة الشمس في تحديد الاتجاه.

وأوضح «لطفي»، أن الجانب الثقافي من الرحلة كان ثرياً حيث تعرف إلى ثقافات وعادات لشعوب مختلفة، ودعا الشباب الياباني خلال زيارته للمدن اليابانية «كيوتو، وكوبي، ونارا، وهيروشيما»، لتكرار تجربته بالسفر بالدراجات البخارية من طوكيو إلى سفح الأهرامات، حيث سيكون المصريون في انتظارهم بالترحاب.

وصرح السفير هشام الزميتي، سفير مصر في اليابان، بأن اهتمام الجمهور الياباني بالحضارة الفرعونية القديمة كبير، مؤكدا على أن إقبال وسائل الإعلام على المشاركة في هذا الحدث الترويجي الهام، سوف يسهم في تشجيع الحركة السياحية اليابانية الوافدة إلى مصر، خاصة اعتبارًا من موسم الشتاء المقبل، حيث تعتبر مصر وجهة مفضلة للسائحين اليابانيين.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري

سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري

نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي

نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي

أستاذ علوم سياسية: مصر ستلعب دورًا إقليميًا قويًا الفترة المقبلة

أستاذ علوم سياسية: مصر ستلعب دورًا إقليميًا قويًا الفترة المقبلة

تغطية خاصة - اللواء/ سمير فرج: مصر لن تدخل في أي صراع داخل دولة عربية

تغطية خاصة - اللواء/ سمير فرج: مصر لن تدخل في أي صراع داخل دولة عربية