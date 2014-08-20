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كره بيونسيه لـ كيم كاردشيان يظهر إلى العلن

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الأربعاء 20-08-2014 13:38

يبدو أنّ تغيّب النجمة Beyonce عن زفاف نجمة تلفزيون الواقع Kim Kardashian لم يكن دون سبب، فقد تبيّن أنّ Beyonce لا تطيقKim أبداً.
فبعد أن نفذ صبر Kardashian ولم تعد تطيق التظاهر بأنّ الأمر لا يهمها، وتأكيدها بأنّها لن تسامح Beyonce على عدم حضورها زفافها سوى بعد إصدارها اعتذار رسمي، نقلت وسائل إعلام أميركية عن مصدر مقرب من Beyonce أنّها لا تطيق Kim، وهي مقتنعة بأنّ سبب شهرتها هو شريطها الجنسي الفاضح الذي صورته، فيما ظلت هي – أي Beyonce– تبني نجوميتها مذ كانت في الخامسة من عمرها، لتصل لما هي عليه الآن.
وأشار المصدر إلى أنّ Beyonce، التي من المتوقع أن تنفصل قريباً عن زوجها، إمتنعت عن حضور حفل زفاف نجمة تلفزيون الواقع، حتى لا تظهر بشكل سيء أمام الجمهور وتظهر العروس بمظهر جيد نسبيًّا.
بدورها، اعتبرت Kim أنّ "Beyonce تتظاهر أمام الجميع بأنّها لطيفة، بينما في الحقيقة هي ليست كذلك".
يُذكر أنّ شريط Kim Kardashian الجنسي تسرّب عبر مواقع الانترنت في العام 2007، وكانت صوّرته مع صديقها السابق المطرب Ray J في العام 2003، وادّعت Kardashian يومها أنّ أحداً ما سرق الفيديو خلال انتقالها من منزلها القديم لمسكنها الحالي.

 

 

 

 

 

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