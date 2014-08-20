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هل ستنجح هازال كايا في تخطي فشل مسلسليها الأخيرين؟

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هل ستنجح هازال كايا في تخطي فشل مسلسليها الأخيرين؟ هل ستنجح هازال كايا في تخطي فشل مسلسليها الأخيرين؟

الثلاثاء 19-08-2014 19:01

وافقت الممثلة التركية الشابة هازال كايا الشهيرة بفريحة على بطولة مسلسل درامي جديد مع الممثل ومقدم البرامج الشهير أجون أليجالي.
وأسند كتابة السيناريو لنفس مؤلفي مسلسل "إيزيل" الثنائي الزوجين: كريم و بينار ديرين اللذين وقعا عقد كتابته معاً، وسيعرض على قناة tv8 التركية التي يمتلكها أجون أليجالي الطامح إلى جعلها من أقوى القنوات التركية وأكثرها انتشارا وشعبية عبر مجموعة مسلسلات وبرامج جديدة من بينها مسلسل كايا التي ظهرت مؤخراً كضيفة شرف في مسلسل "النجوم".
وتتمتع هازال كايا دون كثيرات من الممثلات التركيات بشهرة كبيرة في تركيا والشرق الأوسط وأوروبا بعد نجاح مسلسليها الهامين في مسيرتها الفنية "العشق الممنوع" مع بيرين سات وكيفانش تاتليتوغ و"فريحة".
والسؤال الهام الذي يطرح بقوة هذه الأيام: هل ستنجح هازال كايا في تخطي فشل مسلسليها الأخيرين "الصيف الأخير للبلقان" و"عشق" الذين تم إيقافهما قبل إتمام حلقات موسمهما الأول لعدم تحقيقهما نسبة مشاهدة جيدة؟

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سيدتي