معوض قد يرافق فتحي في الدوري القطري

استقر سيد معوض ظهير أيسر الأهلي على تحديد وجهته المقبلة في الملاعب بعد الرحيل عن الأهلي هذا الصيف.

وأشار معوض في تصريحات إذاعية "أتفاوض مع نادٍ قطري حاليًا، ولكنه يمتلك أربعة لاعبين محترفين في قائمته".

وأضاف لاعب الإسماعيلي السابق "سأنتظر 10 أيام لحين استقرار النادي القطري على الاستغناء عن أحد هؤلاء اللاعبين".

لوائح الدوري القطري تجبر الأندية على ضم أربعة لاعبين محترفين فقط.

واستدرك الظهير الدولي: "في حالة عدم نجاح المفاوضات، لن ألعب لنادٍ في مصر بعد الأهلي".

وحسم بقوله "إما الحصول على عرض خارجي أو الاستمرار في تحليل المباريات بالقنوات الفضائية".

وبدأ سيد معوض مشواره في تحليل المباريات في الإستوديو التحليلي لقناة "بي إن سبورت" في مباراة الأهلي ونكانا الزامبي.

يذكر أن أحمد فتحي زميل معوض السابق في الأهلي سيوقع يوم الأربعاء لأم صلال القطري.