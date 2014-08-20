وائل جمعة: لن أرد على سيد معوض احتراما للعِشرة

أكد وائل جمعة مدير الكرة بالأهلي أنه لن يرد على تصريحات سيد معوض لاعب الفريق السابق والتي انتقد فيها تصرفات الصخرة عقب استغناء الفريق الأحمر عن لاعب الإسماعيلي السابق.

وكان سيد معوض قد أكد في تصريحات إذاعية أنه مصدوم من تصريحات وائل جمعة مشيرا إلى أنه لم يراع زمالة سنوات داخل الملعب.

وقال جمعة لـFilGoal.com "احتراما للعيش والملح والعِشرة لن أرد على سيد معوض، بيننا سنوات تمنعني أتكلم بالسوء عن معوض وأرد على ما قاله".

وأضاف "لم أسئ لأحد ولم أجرح في أحد فأنا أعامل الجميع بما يرضي الله وأسعى لمصلحة الأهلي فقط والذي تجمعنا كلنا تحت مظلته، حتى أحمد فتي لا أعلم ماذا فعلت به فقد راعيت حق الزمالة والأخوة لأبعد مدى".

وكان الأهلي قد استغنى عن سيد معوض نهاية الموسم الماضي ليرحل الظهير الأيسر السابق للإسماعيلي عن صفوف القلعة الحمراء بعد 6 سنوات ناجحة.