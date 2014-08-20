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بالصور: أغرب يدين لطفل هندي بحجم حجرين كبيرين

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ترك الطفل كليم الهندي الأطفال في حيرة من يديه العملاقتين بشكل أقرب إلي حجم حجرين، وهو لم يتجاوز الثامنة من عمره.

His hands now measure 13 inches from the base of his palm to the tip of his middle finger and weigh two stone

كليم غير قادر على القيام بمهام بسيطة، بما فيها ربط الأربطة الخاصة بحذائه، أو ارتداء ملابسه، بعد أن ولد بيدين بضعف حجم يدى الطفل الطبيعي.

The eight-year-old claims he is bullied because of his giant hands and has difficulty performing simple tasks

نشرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية تقريراً عن حالة الطفل التي عجز العلم عن تفسيرها، ونقلت عن حليمة والدته، 27 عاماً، قولها: «إنها أدركت أنه مختلف حينما ولد، لكنها عجزت عن مساعدته».

He said: 'I do not go to school because the teacher says other kids are scared of my hands'

قضى كليم العاشق لرياضة الكريكيت معظم حياته متجنباً الاحتكاك بالآخرين، حتى إنه توقف عن الذهاب إلي المدرسة، لأن المدرس أخبره بأن الأطفال يخافون من يديه، كما كان يتعرض للضرب من هؤلاء الأطفال الذين يسخرون منه.

Kaleem, a keen cricketer, said the teachers at his school have told him other children are 'scared' of his hands

والدته التي لديها أبناء آخرون لا يعانون نفس المشكلة، قالت: «حينما ولد كليم كان حجم يديه ضعف حجم يدى الطفل الطبيعي».

The youngster has difficulty eating, tying his shoelaces and carrying out other basic tasks due to his hands

يشعر والده، شميم، 45 عاماً، الذي يعمل كعامل، بالقلق والخوف من أن يظل ابنه غير مستقلاً ويلوم نفسه لعدم كسب ما يكفي من المال، مشيراً إلي أنه لا يقدر على إطعام نفسه لان قبضة يده لا تغلق بشكل صحيح, واستخدام إصبعين لا تكفي لحمل كوب من الماء مثلاً.

Kaleem's father Shamim, 45, (pictured together above) is worried his son will never become independent

تكاليف علاج كليم أكبر من إمكانيات أسرته، حتى أن والدته اضطرت إلي التسول، وهو ما جعل والده يؤكد أن وضعهم المالي يجعل من الصعب أن يعالج كليم.

Doctors have assessed Kaleem and have described his hands as a 'rare condition'. He is otherwise healthy

تمكن الزوجين فقط من اصطحاب كليم إلي طبيب محلى لفحصه، لكن خابت آمالهم لعلاج فوري.

وقال الدكتور راتان، مدير المستشفى المحلي: «على حد علمي، هذه هي حالة نادرة للغاية، لم أري حالة في المجلات الطبية أو على الانترنت حيث نمت اليدين مثل هذا الحجم الكبير».

Kaleem's parents are now hoping to raise money for their son in the hope that his condition can be treated

وقال راتان «إنه بصرف النظر عن معدلات النمو القبيحة، كليم في صحة جيدة، خاصة حالة الرئتين والقلب.

One doctor said he believes the Kaleem may be suffering from either lymphangioma - a condition of the lymphatic system causing extreme inflamation - or hamartoma - a benign tumour - both of which are treatable

ومع ذلك، استمرار نمو يديه قد يضغط على القلب والأوعية الدموية، وربما يؤدي إلي تقصير حياته.

His mother Haleema, 27, said she knew he was different at birth but was powerless to help and the youngster's hands have now grown so large they measure 13 inches from the base of his palm to the end of his middle finger

ويعتقد الطبيب كريشان شاج، كليم قد يكون يعاني من الورم اللمفي أو العابي وكلاهما قابل للعلاج.

One doctor believes Kaleem may be suffering from either lymphangioma or hamartoma - which are both treatable
> و شرح الطبيب أن الورم اللمفي هو التهاب يمكن أن يصيب أي جزء في الجسم و يسبب انتفاخه بشكل كبير و الورم العابي هو نوع من الورم الحميد يسبب إنتاج الأنسجة زيادة في الجسم.

Kaleem was born with larger-than-average hands but they have continued to grow throughout his childhood

وبعد معرفة رأي الأطباء، تجد الأمل لدى والدي كليم الآن أن هناك شيئاً ما يمكن القيام به لابنهما واعتزما مضاعفة جهودها لجمع المال.

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