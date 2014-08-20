​​بالصور.. ضبط 50 قطعة سلاح فى حملة أمنية بقرى مركز أسيوط

نجحت ضباط مباحث مركز أسيوط، بمشاركة عدد من ضباط ومفتشي إدارة البحث وعدد من المدرعات والمجموعات القتالية من قطاع الأمن المركزي وإدارة قوات الأمن من ضبط 50 قطعة سلاح نارى و367 طلقة متنوعة فى حملة امنية مكبرة استهدفت قرى المطيعة والزاوية ودرنكة بمركز اسيوط .

فى إطار خطة المديرية وجهودها المستمرة وخطتها لإعادة الانضباط للشارع وفرض السيطرة الأمنية واستهداف كافة صور الجريمة وضرب أوكارها من خلال القيام بالحملات التفتيشية المقننة .. وخاصة علي المناطق التي ترصد المتابعة فيها مظاهر خروج عن القانون وكذا أطراف الخصومات الثأرية وضبط الأسلحة النارية والمتاجرين فيها وكذا المحكوم عليهم فى قضايا مختلفة .

حيث تم استهداف قرية المطيعة و الزاوية ودرنكة دائرة مركز أسيوط وأسفرت نتائجها عن ضبط 50 قطعة سلاح ناري و367 طلقة متنوعة وعدد 41 حكم قضائي وذلك علي النحو التالي عدد ( 19) بندقية آلية عيار 7.62 ×39 ,عدد( 5) بندقية مششخنة وعدد (19 ) بندقية خرطو ش وعدد (6 ) مسدس “منهم طبنجة مبلغ بسرقتها من ترحيلات مدرية امن الغربية فى أحداث 25 يناير ” ، عدد (1 ) فرد خرطوش وعدد (6 ) محكوم عليهم فى جنايات وعدد ( 7 ) سياسي “منهم 3 ضبط وإحضار وعدد 4 مستهدف “.