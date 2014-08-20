كبسولات الجيلاتين لشعر أكثر نعومة

هل جربت يوماً ما استخدام الكبسولات في أقنعة الشعر؟؟ بالتأكيد لا، ولكن لم لا تقومين بتجربتها؟؟ فالطرق التي تتبعها مراكز التجميل دائماً تعتمد على الكبسولات.

توجهي إلى أقرب صيدلية لشراء بعض الكبسولات لتجربي قناع الكبسولات على شعرك هذا الأسبوع، فربما تحصلين على نتيجة رائعة في تغذية وتنعيم شعرك دون الحاجة إلى الذهاب لأحد صالونات التجميل.

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مكونات قناع الكبسولات:

1.كبسولة فيتامين (E).

2.كبسولة فيتامين (C).

3.كبسولة فيتامين (a_viton).

4.ملعقتان من الحليب البودرة.

5.ملعقتان من الحليب السائل.

6.ملعقتان من ماء الورد.

7.ملعقتان من الطمي المغربي.

8.ملعقتان من الزبادي.

9.3 ملاعق من زيت الزيتون.

10.نصف ليمونة.

الطريقة:

1. ابدئي بفتح الكبسولات ووضع محتوياتها في إناء بلاستيكي.

2. أضيفي باقي المكونات.

3. امزجي الخليط جيداً حتى يصبح كالكريم.

4. دلكي شعرك بالكريم ولا تنسي الاهتمام بتدليك فروة الرأس باستخدام طريقة الدوائر الصغيرة.

5. اتركيه على شعرك لمدة ساعتين ثم اغسليه.

6. كرري هذا القناع مرة واحدة كل أسبوع وستجدين الفرق في نعومة وليونة شعرك من الأسبوع الثاني.

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