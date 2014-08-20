مكياج العيون الدائريَّة على طريقة النجمات

تتعدد اشكال العين وتختلف طرق تطبيق المكياج بحسب شكلها. لكن يبقى أصعب مكياج هو للعيون الدائرية اذ لديها خصوصية في كيفية تكبيرها وابرازها. هناك العديد من النجمات اللواتي يتميزن بالعيون الدائرية ويدركن تماماً كيفية تطبيق المكياج المناسب لها مثل:

Christina Ricci, Mary Kate, Zoe Deschanel, Penelope Cruz, Demi lovato, Emmy Rossum, Katy Perry

اليك بالصور طريقة تطبيق المكياج المناسب للعيون الدائرية.

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العيون المستديرة هي نوع من العيون حيث العرض والارتفاع هو نفسه تقريباً. فإنها غالبا ما تفتقر إلى شكل العين اللوزي الجذاب والمغري. هذه الأنواع من العيون يمكن أن تكون مثيرة جدّاً وجذابة إذا كنت تعرفين كيفية وضع المكياج المناسب لها.

يُعدّ الآي لاينر من أهمّ المستحضرات اللازمة لمكياج العين الدائريَّة، فهو يخفّف بشكل كبير من حدَّة العين الدائريَّة.

يجب عند وضع الآي لاينر وضعه بطريقة خطّ رفيع، من دون أن تجعليه يتخطّى حدود عينيك. قومي برسم نقاط، بينها فراغات، لتستطيعي رسم الآي لاينر على عينيك بشكل صحيح، ومن دون أيّ أخطاء، وقومي بملء تلك الفراغات بفرشاة الآي لاينر الرفيعة.

كثفي الرسمة الخاصّة بالآي لاينر على جفنيك العلويين. وعند البدء بالخط لرسمه، قومي بذلك من طرفَي عينيك الداخليين حتى حدود عينيك الخارجية.

في الخطوة التي تليها، قومي بمدّ خطّ رفيع من الآي لاينر وقصير، على أن يكون الخط مرتفعاً باتجاه حاجبيك إلى الأعلى.

ثمّ قومي بوضع الماسكرا بالكثافة التي تريدينها.

حافظي على جمال عينيك الدائريتين وأبرزي جمالها بالمكياج المناسب على طريقة النجمات.

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