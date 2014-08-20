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إعدام باكستاني في السعودية بتهمة قتل أفغاني

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أعلنت وزارة الداخلية ، الأربعاء، إعدام وافد باكستاني في عسير بجنوب غرب المملكة بتهمة قتل شخص أفغاني، بحسبما افادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وقالت وزارة الداخلية في بيان نشرته الوكالة إن محمد أيوب عجب خان وهو باكستاني الجنسية، أقدم على قتل الأفغاني خير محمد ساز «بضربه على رأسه بحديدة عدة مرات حتى فارق الحياة إثر خلاف حدث بينهما». ونفذ الإعدام، الأربعاء، في بيشة بمنطقة عسير بحسب البيان.
>ومع عملية الإعدام الجديدة، يرتفع إلى 34 عدد الذين نفذ بهم حكم الإعدام في المملكة منذ بداية السنة بينهم عدد من الاجانب.

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