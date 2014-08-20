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آلان جوبيه يعلن نية الترشح لانتخابات الرئاسة الفرنسية

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أعلن رئيس الوزراء الفرنسي السابق آلان جوبيه، الأربعاء، في مدونته على الإنترنت، نيته الترشح للانتخابات الرئاسية، المزمع إجراؤها عام 2017.

وقال «جوبيه»، في بيان نشره على المدونة: «قررت الترشح للانتخابات. أمامي عامان من أجل الاستعداد. نلتقي عام 2017»، ليصبح أول شخصية تعلن ترشحها للانتخابات الرئاسية الفرنسية.

الجدير بالذكر أن آلان جوبيه يشغل حاليا منصب عمدة «بوردو»، وهو عضو في الرئاسية الثلاثية لحزب الاتحاد من أجل حركة شعبية.

وتبوأ منصب رئيس الوزراء بين عامي 1995-1997 في عهد الرئيس السابق جاك شيراك، كما عمل وزيرًا للخارجية في عهد الرئيس السابق «نيكولا ساركوزي».

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