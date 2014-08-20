بالصور خطوة بخطوة خبز التاباناد بمعجون الزيتون

الوصفة من إعداد الطاهية منال عبيدة

مقادير معجون الزيتون (تاباناد)

المقادير:

1 كوب زيتون أسود نوع جيد مزال البذور

1 سن ثوم مدقوق

ملعقة طعام بقدونس مفروم

2 ملعقة طعام زيت زيتون

1 ملعقة طعام عصير ليمون

1 ملعقة صغيرة زعتر ناشف

الطريقة:

توضع كل المقادير في محضرة الطعام وتطحن لتحصلي على المعجون

خبز التاباناد

المقادير:

1/2 3 كوب دقيق

2 ملعقة صغيرة خميرة

1ملعقة طعام سكر

100 ملم ماء دافئ

200 ملم حليب دافئ

50 ملم زيت زيتون

3/4 ملعقة صغيرة ملح

بياض بيضة

للحشي:

2 ملعقة كبيرة تاباناد

50 غم (1/2 اصبع) زبدة بحرارة الغرفة

للوجة:

صفار بيضة

1 ملعقة طعام ماء

1 ملعقة طعام زيت زيتون

1/4 ملعقة صغيرة فلفل اسود

1/2 ملعقة كبيرة سمسم غير محمص

حبة البركة

طريقة التحضير:

1. تخلط الخميرة والسكر والماء وتحرك لإذابة السكر وتغطى وتترك لتخمر 10 دقائق لتحصلي على نتيجة مثل الصورة

2. ينخل الدقيق والملح وفي العجانة توضع كل المواد السائلة (الحليب، الخميرة مع الماء، الزيت، بياض البيض بعد خفقه قليلا بالشوكة لتكسير البروتين ليمتزج بشكل أسهل) وتحرك لتختلط ثم يضاف الطحين ونبدأ بالعجن.

3. تعجن العجينة وتبدأ بالتكور على الخطاف ونعجن من 7-10 دقائق بالعجانة أو من 12- 15 دقيقة باليد ونعرف أنها جاهزة عندما يصبح سطحها املس ولا يوجد أي بقايا مواد على جوانب صحن الخفق (مثل الصورة)

4. ندهن الصحن بالقليل من الزيت ونغطيها لتخمر حوالي ساعة ليتضاعف حجمها وبعد أن تخمر نخرجها ونقطعها إلى 12 قطعة (قدر الامكان متساوية) ونغطيها بقطعة قماش نظيفة لنبدأ العمل

5. نفرد القطعة بالطول مثل الصورة وندهنها بالقليل من الزبدة (نحاول تجنب الحواف) والقليل من التاباناد ونلفها رول ونغلقها جيدا (مثل الصورة) ونبدأ ببرمها قليلا لتطول

6. نمسك الطرفين ونعكسهما نعملهم مثل العقدة (كأننا نربط ونخفي الأطراف للاسفل ونضغط)

7. عند الإنتهاء نغطيهم بفوطة نظيفة ونتركهم يخمروا 15 دقيقة ونحمي الفرن على 190درجة

8. نخفق الصفار والزيت والماء والفلفل وندهن الوجه ونرشه بالسمسم وحبة البركة و ندخلها الفرن لتتحمر

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