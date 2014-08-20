الحكومة تقرر إعداد التعريفة الجديدة للطاقة البديلة

أعلن أشرف سالمان، وزير الاستثمار، أن الحكومة ممثلة في وزارة الكهرباء، وبالتنسيق مع وزارة الاستثمار، بصدد إعداد اتفاقية التعريفة الجديدة للطاقة البديلة.

قال سالمان، في تصريحات صحفية، عقب عقده لقاء مع مؤيد مخلوف، المدير الاقليمي لمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط بهيئة التمويل الدولية، وندى شوشا مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن اتفاقية التعريفة الجديدة سيساعد في زيادة جاذبية القطاع للاستثمار.

وأضاف أن هناك إجراءات حكومية لجذب المزيد من الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية، معرباً عن ترحيبه بالتعاون مع هيئة التمويل الدولية في تحريك الاستثمارات والمستثمرين، للتوجه لضخ رؤوس أموالهم في هذه المشروعات الكبرى سواء في شكل شركات خاصة أو مشتركة أو بالتعاون بين القطاعين العام والخاص.

وتابع:"الاجتماع ناقش برامج التعاون مع هيئة التمويل الدولية والمشروعات التي يمكن أن تشارك الهيئة في تمويلها، في ظل العمل بالمحاور الرئيسية التي تحدد أولويات الفترة المقبلة والتوجهات التي تتبناها الحكومة لتوفير فرص عمل جديدة ودفع عجلة النمو الاقتصادي للوصول لمعدلات مرضية يشعر بها المواطنون".

وأكد سالمان، أن هناك خطوات تنفيذية تتخذها الحكومة للبدء في المشروعات العملاقة، والترويج لها وجذب رؤوس الأموال الداخلية والخارجية لتمويلها، مشيراً إلى أن من بين هذه الخطوات إصدار شهادات استثمار قناة السويس التي أعلنت عنها الحكومة كأحد روافد تمويل مشروع القناة.

وطرح سالمان، عددا من الفرص الاستثمارية يمكن أن تتولى تمويلها هيئة التمويل الدولية، منها في مجالات البنية التحتية ومحطات تحلية المياه والبتروكيماويات والمخصبات الزراعية، إذ تتوجه الحكومة إلى توسعة نطاق المشاركة في هذه المشروعات وإشراك القطاع الخاص والبورصة والبنوك الاستثمارية في تمويلها.