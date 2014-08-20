«التنمية السياحية» تطرح 4 مشروعات في العين السخنة

أعلنت هيئة التنمية السياحية، عن طرح فرص مميزة للاستثمار السياحي بنظام المفاضلة، وذلك لإقامة مشروعات بالمواقع المزمع تنميتها سياحياً يأتي ذلك من منطلق التحرك الإيجابي في إيجاد فرص جيدة يكون لها انعكاساتها على تعزيز وتنمية الاستثمار السياحي.

ومن جانبه، قال سراج الدين سعد، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، إن قطاع العين السخنة يحظى بأربعة فرص دفعة واحدة لإقامة قرية سياحية شاطئية على مساحة 120 ألف متر مربع، ومنتجع سياحي على مساحة 320 ألف متر مربع، ومنتجع سياحة علاجية بمساحة 215 ألف متر مربع إلى جانب شاطئ عام بحق الانتفاع بمساحة 43 ألف متر مربع، وذلك بمراكز مختلفة على طول القطاع.

وأضاف «سعد»، أن الهيئة تعتزم طرح إقامة مشروع تنمية سياحية متكامل متضمناً «مارينا» سياحية بمنطقة البحر الأحمر، بمساحة 5 مليون متر مربع.