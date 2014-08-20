إطلالات الحمل بأسلوب أكثر النجمات أناقة

نسعد بسماعنا خبر حمل إحدى نجمات هوليوود لسبب واحد، وهو أننا سنشاهد أجمل إطلالات الحمل، ونستوحي منها إطلالات مختلفة تناسب ستايل السيدات الحوامل عموماً.

تتمتع كل واحدة من النجمات بستايل مختلف تماماً عن الأخرى، ومن الجميل أن نشاهد كيف انسجم ستايل كل نجمة مع تغييرات الحمل، فالنجمة أوليفيا وايلد Olivia Wilde تتمتع بستايل ملكي أنيق، وقد شاهدنا أجمل إطلالات الحمل خلال فترة حملها في بداية هذا العام، منها: إطلالتها في حفل Golden Globes بفستان أخضر براق ورائع، وإطلالتها في حفل الأوسكار بفستان أنيق باللون الأسود من Valentino.

ومن ناحية أخرى تتجرأ النجمة كيري واشنطن Kerry Washington على ما لا تتجرأ عليه باقي النجمات، فقد ظهرت بستايلات عديدة ومختلفة خلال فترة حملها أيضاً، إذ لا نعتقد بأن أي سيدة ستقدم على ارتداء التوب القصير لتظهر بطنها بكل ثقة كما فعلت كيري واشنطن في حفل "SAG Awards" بداية هذا العام.

أما النجمة سكارليت جوهانسون Scarlett Johansson فقد كانت متألقة في أول أشهر حملها بإطلالات أنيقة تلونت باللون الأحمر، منها: بدلة رسمية مريحة وفستان كلاسيكي أنيق من تصميم Vivienne Westwood، كما أعجبنا باختيارات النجمة الأنيقة غوين ستيفاني Gwen Stefani ذات الستايل الجريء والمتجدد خلال فترة الحمل، حيث أثبتت لنا أن أناقة الحمل لا تتأثر بتغير المقاس.

ومازالت أحدث السيدات الحوامل في هوليوود زوي سالدانا Zoe Saldana تبهرنا بإطلالات أنثوية رائعة كلما وجهت لها عدسات الكاميرات، كذلك نجمة التلفاز كورتني كارداشيان Kourtney Kardashian.

شاهدي معنا أناقة سيدات هوليوود الحوامل خلال هذا العام، وأخبرينا أيهن الأجمل برأيك؟



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