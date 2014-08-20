وزيران إسرائيليان يرحبان بمحاولة اغتيال «الضيف» بغزة

رحب وزيرا الداخلية والعلوم الإسرائيليان، بمحاولة اغتيال محمد الضيف، قائد كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً في قطاع غزة، الثلاثاء.

وقال وزير الداخلية جدعون ساعر لإذاعة الجيش الإسرائيلي، إن «الضيف هو تماماً مثل أسامه بن لادن (القائد السابق لتنظيم القاعدة)، وحيثما تتوفر الفرصة لاغتياله يجب استغلالها».وأضاف ساعر «يمكن تحقيق الهدوء من خلال عملية برية في غزة، والهدف يجب أن يكون كسر القوة العسكرية لحركة حماس، أو إخضاع هذه الحركة».

بدوره قال وزير العلوم، يعقوب بيري، للإذاعة نفسها، «إذا كانت التقارير عن محاولة إسرائيل قتل محمد الضيف صحيحة فإنها إشارة مهمة بأن لا قائد جهاز عسكري أو أي شخص آخر له حصانة من الاغتيال». وكانت القناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي، نقلت عن مصدر سياسي إسرائيلي لم تسمه، قوله إن بلاده حاولت اغتيال الضيف، وذلك في هجوم على منزل في قطاع غزة، أسفر عن مقتل عدد من المدنيين بينهم زوجة القائد القسامي وابنته.