البرلمان الباكستاني ينعقد.. والمحتجون خارج المبنى

يجتمع النواب الباكستانيون، الأربعاء، بعدما قاد زعيم للمعارضة ورجل دين مناهض للحكومة آلاف المحتجين، وتخطوا شرطة مكافحة الشغب والحواجز حتى وصلوا إلى مقر البرلمان، في إطار محاولة لإجبار رئيس الوزراء نواز شريف على التنحي.

ويقود الاحتجاجات عمران خان لاعب الكريكيت الدولي السابق الذي أصبح من زعماء المعارضة، ورجل الدين طاهر القادري، الذي يدير شبكة من المدارس والجمعيات الخيرية الإسلامية.

وقالت النائبة مارفي ميمون إن النواب سيناقشون الأزمة السياسية في جلسة الأربعاء.

واستراح المحتجون المنهكون وقد حمل بعضهم الأغطية على الحشائش في طريق رئيسي توجد فيه مبان حكومية بعدما قطع البعض الأسلاك الشائكة وتجاوزوا الحواجز في وقت متأخر من الثلاثاء. ولم تتدخل شرطة مكافحة الشغب.

ويطالب المحتجون بتنحي شريف بسبب مزاعم فساد وتزوير نتائج انتخابات العام الماضي.