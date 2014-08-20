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روسيا تجري تدريبات عسكرية جديدة

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الأربعاء، أنها تجري تدريبات عسكرية جديدة في جنوب البلاد، في وقت تزيد فيه حدة المعارك بين الانفصاليين الموالين لروسيا والقوات الحكومية في أوكرانيا.

وقال متحدث لوكالة الأنباء الروسية «إنترفاكس» إن التجارب الأساسية للأنظمة المضادة للصواريخ والمضادة للطائرات ستجري في قاعدة أشولوك في منطقة أستراخان جنوب البلاد، وعلى بعد مئات الكيلومترات من المعارك الجارية في أوكرانيا.

ونقلت الوكالة عن الكولونيل إيجور كليموف: «اليوم ستحصل حوالي 20 عملية إطلاق لصواريخ من طراز إس 300 وإس 400. يفترض أن تشن أنظمة الصواريخ (أرض- جو) ضربة قاسية على العدو المفترض لتدمر أهدافا باليستية وأخرى على ارتفاعات عالية ومنخفضة».

وأشار إلى أنه من المفترض أن تحاكي التدريبات هجوما جويا وبالصواريخ، يشارك فيه 800 جندي و200 من المعدات العسكرية.

وتختلف أنظمة الصواريخ أرض- جو في تلك التدريبات عن نظام بوك للصواريخ المتوسطة المدى والتي يعتقد أن الانفصاليين في أوكرانيا استخدموها لإسقاط الطائرة الماليزية فوق شرق أوكرانيا في 17 يوليو ما أسفر عن مقتل 298 شخصا.

وتعتقد الدول الغربية أن الانفصاليين حصلوا على نظام الصواريخ من موسكو، الأمر الذي تنفيه روسيا، محملة أوكرانيا مسؤولية الكارثة.

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