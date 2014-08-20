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الخارجية تتسلم بروتوكول “استرداد الأموال المنهوبة” الموقع بين مصر وبريطانيا

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الخارجية تتسلم بروتوكول “استرداد الأموال المنهوبة” الموقع بين مصر وبريطانيا الخارجية تتسلم بروتوكول “استرداد الأموال المنهوبة” الموقع بين مصر وبريطانيا

نير عثمان وزير العدل

أكد مصدر قضائي بوزارة العدل، أن وزارة الخارجية المصرية، تسلمت نص بروتوكول التعاون المشترك بين من جانب والمملكة المتحدة “بريطانيا”، من جانب أخر، والذي ينص على تبادل ونقل المعلومات السرية بين البلدين، في إطار إسترداد الأموال المصرية المهربة للخارج.

وأضاف المصدر، أن وزارة الخارجية استلمت البروتوكول مساء أمس الثلاثاء، بعد أن تم مراجعته وتوقيعه من جانب بريطانيا، والذي وقعت عليه وزيرة الرق الحديث ومنع الجريمة ببريطانيا، الوزيرة “كاريم برادلي”.

وأوضح أنه من المقرر أن تقوم وزارة الخارجية، بإرسال البروتوكول إلى وزارة العدل خلال الساعات القليلة المقبلة، وذلك لوضعه في إطار التفعيل من قبل الجانبين المصري والبريطاني.

وكانت مذكرة التفاهم بين البلدين تم توقيعها من الجانب المصري من خلال وزير العدل السابق المستشار نير عثمان، بينما تو توقيعها من الجانب البريطاني في أواخر شهر يولية الماضي، أي في عهد وزير العدل الحالي المستشار محفوظ صابر، والتي تم توقيعها من الجانب البريطاني من قبل الوزيرة “كاريم برادلي”، وزيرة الرق الحديث ومنع الجريمة ببريطانيا، وتم مراجعة البروتوكول قبل إرساله إلى مصر قرابة 3أسابيع.

وتشترط المذكرة الموقعة، أن تبادل المعلومات بين الجانبين، تستخدم فقط في مجال إسترداد الأموال المصرية المنهوبة، وأن لا تستخدم المعلومات لصالح أي قضايا أخرى لدى السلطات البريطانية.

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