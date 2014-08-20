أخبار عاجلة

مصدر يكشف تفاصيل هروب ٧ مساجين من مركز شرطة البلينا -
مساء الأنوار - قراءة فى صحافة الغد .. الثلاثاء 04 إبريل 2017 .. مع أ. محمد صيام -
مساء الانوار: لقاء مع ك/ خوان ماكيدا المدير الفني لـ الإتحاد السكندري ود. شريف إبراهيم -
مصدر: نجم الزمالك السابق تعدى بالضرب على موظف بإمبابة.. وأمن الجيزة ترد -
سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري -
جامعة أسوان تنظم مهرجان «أيام اللغة البرتغالية» بمشاركة دولية -
وزير الإسكان يوافق على تخصيص 10 أفدنة لإقامة وحدة إدارة مرور بالأقصر -
«صحة البرلمان» تكتشف عجزا في الأطباء والتمريض بمستشفيات أسوان -
مساء الانوار - لقاءات على هامش كأس رئيس دولة الإمارات للخيول العربية -
مساء الأنوار - د. شريف إبراهيم: الاهلى والزمالك بالفعل طلبا كاسونجو من الاتحاد السكندري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

رئيس جامعة بنها يلتقي اتحاد طلاب الجامعة لمناقشة استقبال العام الدراسي الجديد‎

Google+ Print
رئيس جامعة بنها يلتقي اتحاد طلاب الجامعة لمناقشة استقبال العام الدراسي الجديد‎ رئيس جامعة بنها يلتقي اتحاد طلاب الجامعة لمناقشة استقبال العام الدراسي الجديد‎

جامعة بنها

قال الدكتور علي شمس الدين رئيس جامعة بنها، إن العام الدراسي الجديد سوف يشهد طفرة كبيرة في الأنشطة الجامعية والطلابية، مشيرا إلى ضرورة توسيع قاعدة المشاركة الطلابية في الأنشطة المختلفة وربطها بإحتياجات المجتمع والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.

مؤكدا علي أن الجامعة تسعى إلى تقديم كافة أنواع الدعم الكلي للمبادرات والأنشطة الطلابية على مستوى كليات الجامعة، مشيرا بأن حرية الرأي مكفولة لجميع الطلاب في إطار القانون والحفاظ على المنشآت والتقاليد الجامعية .

جاء ذلك خلال لقاء رئيس الجامعة بأعضاء إتحاد طلاب الجامعة لمناقشة خطط إستقبال العام الدراسي الجديد

وفي سياق متصل ناقش محمد حسن رئيس إتحاد طلاب جامعة بنها خلال اللقاء اسباب تأخر إعلان النتائج على النت في بعض الكليات ، مشيرا بأنه تم التوصل إلى حل حول مشكلة اللائحة المالية والصرف،
> وأعلن رئيس الاتحاد موافقة رئيس الجامعة على صدور قرار بالعمل باللائحة رقم 79 لتفعيل ودعم الأنشطة الطلابية بالكليات خاصة مع بدء العام الدراسي الجديد.
> وأشار حسن بأن أعضاء الإتحاد طالبوا منح نسبة 5% درجات إضافية للطلاب أسوة بالعام الماضي مؤكدا بأن رئيس الجامعة وعد بعرض الموضوع على مجلس الجامعة لإتخاذ قرار بشأنه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا