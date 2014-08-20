رئيس جامعة بنها يلتقي اتحاد طلاب الجامعة لمناقشة استقبال العام الدراسي الجديد‎

قال الدكتور علي شمس الدين رئيس جامعة بنها، إن العام الدراسي الجديد سوف يشهد طفرة كبيرة في الأنشطة الجامعية والطلابية، مشيرا إلى ضرورة توسيع قاعدة المشاركة الطلابية في الأنشطة المختلفة وربطها بإحتياجات المجتمع والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.

مؤكدا علي أن الجامعة تسعى إلى تقديم كافة أنواع الدعم الكلي للمبادرات والأنشطة الطلابية على مستوى كليات الجامعة، مشيرا بأن حرية الرأي مكفولة لجميع الطلاب في إطار القانون والحفاظ على المنشآت والتقاليد الجامعية .

جاء ذلك خلال لقاء رئيس الجامعة بأعضاء إتحاد طلاب الجامعة لمناقشة خطط إستقبال العام الدراسي الجديد

وفي سياق متصل ناقش محمد حسن رئيس إتحاد طلاب جامعة بنها خلال اللقاء اسباب تأخر إعلان النتائج على النت في بعض الكليات ، مشيرا بأنه تم التوصل إلى حل حول مشكلة اللائحة المالية والصرف،

> وأعلن رئيس الاتحاد موافقة رئيس الجامعة على صدور قرار بالعمل باللائحة رقم 79 لتفعيل ودعم الأنشطة الطلابية بالكليات خاصة مع بدء العام الدراسي الجديد.

> وأشار حسن بأن أعضاء الإتحاد طالبوا منح نسبة 5% درجات إضافية للطلاب أسوة بالعام الماضي مؤكدا بأن رئيس الجامعة وعد بعرض الموضوع على مجلس الجامعة لإتخاذ قرار بشأنه.