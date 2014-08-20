وزير التعليم يعتمد 1.8 مليون جنيه لصيانة مدارس السويس

وافق الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم على اعتماد مبلغ مليون و 800 الف لصيانة مدارس محافظة السويس للعام الدراسى الجديد ، بحيث تقرر تخصيص ما بين 3000 إلى 9000 جنية حسب أعداد التلاميذ والفصول بكل مدرسة.

أضاف أيمن فهمى إسماعيل المستشار الاعلامى لمديرية التربية والتعليم بالسويس انه يتم حاليا صيانة دورات المياه ودهان الفصول والكهرباء والمعامل وغيرها المبالغ مخصصة لكل مدرسة.

كلف عبد الحافظ وحيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس ، مديرى الإدرات التعليمية الثلاثة والدكتور محمد توفيق ، مسئول دعم اللامركزية لدعم الصيانة بمدارس على ان تنتهى نهاية شهر أغسطس.