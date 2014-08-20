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غرب الفيوم التعليمية تكرم أبنائها أوائل الشهادات العامة ومديرى المدارس

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غرب الفيوم التعليمية تكرم أبنائها أوائل الشهادات العامة ومديرى المدارس غرب الفيوم التعليمية تكرم أبنائها أوائل الشهادات العامة ومديرى المدارس

كرم محمد يوسف مدير إدارة غرب الفيوم التعليمية، أبناء الإدارة من أوائل الشهادات العامة الإبتدائية والإعدادية والثانوية، وذلك خلال الحفل الذى تم تنظيمة بمدرج المدرسة الثانوية التجارية للبنات، بحضور المهندس محمود أبو الغيط وكيل وزارة التربية والتعليم ولفيف من قيادات المديرية .

شهد الحفل إلقاء كلمة لوكيل الوزارة أكد فيها على ضرورة التفوق وفوائده وكيفية الوصول إليه، كما استمع الحاضرون إلى كلمة محمد يوسف مدير إدارة غرب، والذى أكد خلالها على أن ماتم تقديمه للطلاب مهما وصلت قيمته ماهو إلا تقدير رمزى مقارنة بما بذلوه من جهد كما وجه الشكر لجميع مديرى المدارس الذين حضروا الحفل، على ما بذلوه من جهد خلال العام المنقضى والذى كانت نتيجته حصول الإدارة على المراكز الأولى بجميع الشهادات والأنشطة والألعاب الرياضية .

 

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