محامي متهمي “الجزيرة” يتقدم بمذكرة الطعن على أحكام سجنهم أمام محكمة النقض

تقدم المحامي شعبان سعيد، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بخلية “الماريوت”، والتي كان متهم فيها 20 إعلاميًا من العاملين بقناة الجزيرة بينهم 4أجانب أحدهم أسترالى، وإنجليزيان وهولندية، بمذكرة الطعن على الحكم الصادر ضد 18 منهم بالسجن من 10 إلى 3سنوات، وذلك على خلفية إتهامهم من النيابة العامة، بارتكابهم جرائم التحريض ضد السلطات بمصر، وتشوية سمعة مصر وتغطية المظاهرات المؤيدية لشرعية الرئيس المعزول الدكتور محمد مرسي وبثها لصالح قناة الجزيرة.

وتضمنت المذكرة 10 أسباب بالطعن بمحكمة النقض جاءت في 60 صفحة هي عدد أوراق المذكرة، وجاء أبرزها الإخلال بحق الدفاع، وذلك لعدم ذكر القاضي وجود مذكرة مقدمة من الدفاع، والرد عليها، رغم أنها ثابتة بمحضر الجلسة، ومقدمة ضمن حافظة مستندات، كما أنه لم يلبي طلبات الدفاع الجوهرية، بالإضافة إلى القصور في التسبيب، لعدم بيان أركان الجرائم محل الدعوى.