ندوة بمركز النيل للإعلام بأسيوط تدعو لترشيد استهلاك الكهرباء

نظم مركز النيل للإعلام ندوة بعنوان “ترشيد استهلاك الكهرباء … ضرورة أم اختيار ” شارك بها 55 فرد من ممثلي المؤسسات الحكومية وأعضاء الجمعيات الأهلية بأسيوط.

تهدف الندوة إلى رفع الوعي لدي المواطنين بأهمية ترشيد الكهرباء وضرورة البحث عن فرص لتوليد الطاقة الكهربائية من مصادر جديدة ومتجددة مثل الطاقة الشمسية والمصادر الطبيعية.

وقال المهندس خلاف رشدي مدير عام الترشيد بشركة كهرباء مصر الوسطي أنه تم خلال الندوة التعرف علي أهم الآليات التي تتبعها الجهات المختصة لترشيد الكهرباء بالإضافة إلى إلقاء الضوء علي الآثار الناتجة عن ترشيد استهلاك الكهرباء مشيرا إلى أهم العوامل الأساسية لازمة انقطاع الكهرباء في الآونة الأخيرة تتمثل في زيادة السكان وعدم دخول المحطات الكهربائية المنشأة حديثا ونقص الوقود.

وأضافت المهندسة هبه صلاح الدين مدير إدارة الترشيد بشركة كهرباء مصر الوسطي انه لابد من ترشيد الطاقة واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة والتعرف علي ظاهرة الاحتباس الحراري وما تسببه من تأثير سلبي علي الكهرباء بالإضافة إلى الإجراءات التي يجب استخدامها في ترشيد الكهرباء بالمنزل والعمل.

ومن جانبه أكد اللواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط علي ضرورة تكاتف جميع أفراد المجتمع للتقليل من هذه المشكلة التي تواجه جميع محافظات مصر والسعي في وجود حلول سريعة وجذرية لازمة انقطاع الكهرباء.