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الحكم بالمؤبد والحبس 15 عامًا لـ17 متهمًا إخوانيا بـ”أحداث شغب المنيل”

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الحكم بالمؤبد والحبس 15 عامًا لـ17 متهمًا إخوانيا بـ”أحداث شغب المنيل” الحكم بالمؤبد والحبس 15 عامًا لـ17 متهمًا إخوانيا بـ”أحداث شغب المنيل”

 

أرشيفية

عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة اليوم الأربعاء بمعهد أمناء الشرطة بطره برئاسة المستشار عدلى فاضل الحكم على متهم حضورى بالحبس 15عامًا والحكم غيابيًا على 17 متهمًا بالمؤبد فى قضية أحداث شغب منطقة المنيل بمصر القديمة.

وكانت منطقة المنيل بمصر القديمة شهدت أحداث شغب عقب مرور مسيرة لجماعة الإخوان الإرهابية في 3 أغسطس الماضي، وحدوث اشتباكات بين الأهالي وأنصار جماعة الإخوان والتي أسفرت عن مقتل 5 أشخاص من أهالي المنيل، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين، وهم المتهم محمد رجب عبد اللطيف والمتهم أحمد الصاوي وهروب باقي المتهمين.

ونسبت النيابة الى المتهمين عددًا من الإتهامات، منها الانضمام لجماعة على خلاف القانون والتجمهر والبلطجة والقتل والشروع في قتل وحيازة وإحراز أسلحة وذخيرة.

 

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