“غرب الفيوم التعليمية” تبدأ استعدادت العام الدراسى الجديد

بدأت إدارة غرب الفيوم التعليمية فى الاستعدادات الخاصة ببداية العام الدراسى الجديد وذلك خلال الاجتماع الذى نظمه محمد يوسف مدير عام الإدارة لجميع مديرى المدارس بمدرج مدرسة التجارة بنات ، بحضور المهندس محمود أبوالغيط وكيل الوزارة والدكتور سيد بسيونى وكيل المديرية .

وأكد يوسف خلال كلمته على الانضباط طوال العام وضرورة التأكد من انتهاء جميع أعمال الصيانة داخل المدرسة ووصول الكتب الدراسية ، كما شدد على ضرورة مخاطبة الإدارة بالنسبة لحالات وجود عجز بهيئة التدريس ، وناقش ضرورة الاستفادة من اللامركزية فى البنود المخصصة لها.

وطالب المهندس محمود أبوالغيط وكيل الوزارة على ضرورة الارتقاء بالعملية التعليمية بالمحافظة لتكون فى المقدمة ، مشددا على ضرورة تفعيل القانون 155 فيما يخص أنصبة المعلمين داخل المدرسة وعمل حصر بما تحتاجه المدرسة وما يزيد عن طاقتها بالنسبة للهيئة التدريسية .

وشدد على ضرورة تفعيل دور لجنة الصيانة داخل المدرسة وعلى حالة النظافة الدائمة للمدرسة والفصول ، مؤكدا على ضرورة الاهتمام بالمعامل والأنشطة وتفعيل القرائية داخل الفصول .

وجه أبو الغيط في نهاية الاجتماع الشكر ليوسف على المستوى الذى وصلت إليه الإدارة وحصدها للمراكز الأولى فى جميع الشهادات .