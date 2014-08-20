تقارير تكشف حقيقة استبدال رونالدو أمام أتليتكو

(إفي): كشفت تقارير اخبارية اليوم أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب ريال مدريد الإسباني تعرض لالام في الساق اليسرى، ما دفع الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للريال لاستبداله والدفع بجيمس رودريجز في بداية الشوط الثاني من مباراة ذهاب كأس السوبر الإسباني أمام أتلتيكو مدريد.

وأشارت صحيفة (آس) الإسبانية إلى أن الام الساق اليسرى وراء استبدال كريستيانو، الذي لم تبد عليه أي آثار ألم خلال الشوط الأول من المباراة، التي بدأها أساسيا.

وأرجأ أتلتيكو مدريد حسم هوية الفائز بكأس السوبر الإسباني لمباراة الإياب بتعادله مع ريال مدريد بهدف لكل منهما في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو.

قدم الكولومبي جيمس رودريجز أوراق اعتماده لجماهير الريال بهدفه الأول مع الفريق، الذي، وان لم يكن جميلا، كاد يقرب الميرينجي من الكأس في الدقيقة 82، لكن كان لراؤول جارسيا رأي آخر، حيث سجل هدفا قبل ثلاث دقائق من نهاية المباراة، لتنتهي المباراة بهذه النتيجة.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب الجمعة المقبل في فيسنتي كالديرون.