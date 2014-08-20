تنظيم ليبي متطرف ينظم حكم الإعدام على مواطن مصري بمدينة درنة

قام ما يعرف باسم “مجلس شورى شباب الإسلام” بمدينة درنة الليبية بتنفيذ حكم الإعدام في مواطن مصري، بعد أن وجهت له تهمة القتل العمد.

وذكرت بوابة “الوسط” الاخبارية الاليكترونية اليوم الاربعاء نقلا عن مصدر مطلع بالمدينة فضّل عدم ذكر اسمه لدواعٍ أمنية أن المجلس المذكور ألقى القبض على مواطن مصري الجمعة الماضية لاتهامه بقتل الليبي خالد الدرسي (مالك محل تجاري) في مدينة درنة.

وأضاف المصدر إن حكم الإعدام بالرصاص نفذ بالملعب البلدي الواقع بالمدخل الغربي للمدينة ، موضحًا أنه وردته أنباء أن من قام بالقصاص هو شقيق الدرسي، ومجلس شورى شباب الإسلام أشرف على تنفيذ العملية .

وأوضح أن حُكم الإعدام بإشراف مجلس شورى شباب الإسلام درنة ينُفذ للمرة الثانية خارج محاكم الدولة ، حيث أصدر المجلس بيانًا في 27 يوليو لتوضيح تنفيذ حكم الإعدام على شخصين (أحدهما مصري) أمام مسجد الصحابة بعدما وجهوا له تهمة قتل مواطن في درنة في وقت سابق.

أ ش أ