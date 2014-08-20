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مجلس الوزراء يبحث الوضع الأمني وأزمة انقطاع الكهرباء

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مجلس الوزراء يبحث الوضع الأمني وأزمة انقطاع الكهرباء مجلس الوزراء يبحث الوضع الأمني وأزمة انقطاع الكهرباء

المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء

عقد مجلس الوزراء اجتماعا صباح اليوم الأربعاء برئاسة المهندس إبراهيم محلب لبحث عدد من القضايا والملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الهامة ومناقشة القضايا والمشروعات القومية الكبرى والقضايا التي تهم المواطنين واحتياجاتهم الضرورية.

ومن المقرر أن يستعرض الاجتماع تقريرا عن الوضع الأمني وآخر عن الكهرباء وسبل تلافي انقطاع التيار عن المواطنين بالإضافة إلى متابعة تنفيذ مشروع قناة السويس الجديدة وبدء تخطيط تنمية منطقة قناة السويس بعد الإعلان عن التحالف الفائز بإعداد هذا المخطط، كما يستعرض المجلس تقريرا عن السياسة الخارجية المصرية.

كما يبحث مجلس الوزراء عددا من القضايا الاقتصادية والاستثمارية والجهود المبذولة لجذب الاستثمارات الخارجية، والإعداد لمؤتمر أصدقاء ، وكذلك بحث احتياجات المواطنين من توافر السلع الأساسية والكهرباء والطاقة والاحتياجات الضرورية الأخرى.

أ ش أ

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