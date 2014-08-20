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مباحث بنها تحرر راقصة اختطفها عاطلين بالقليوبية‎

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مباحث بنها تحرر راقصة اختطفها عاطلين بالقليوبية‎ مباحث بنها تحرر راقصة اختطفها عاطلين بالقليوبية‎

مديرية أمن القليوبية

تمكن ضباط مباحث بنها من تحرير راقصة بعد اختطافها علي يد عاطلين تحت تهديد الأسلحة النارية حال عودتها مع فرقتها من حفل زفاف بمدينة كفر شكر.

تم اخطار اللوء محمود يسري مدير أمن القليوبية بالواقعة من النقيب مصطفى الكومي ضابط مباحث بمركز بنها والمعين لتأمين طريق الشقر يفيد بتلقيه بلاغا من تامر محمد على فرج -43 سنة- متعهد أفراح يفيد بأنه بعد حضورهم حفل زفاف بمدينة كفر شكر وأثناء عودتهم بناحية جمجرة القديمة فوجئ بدراجتين ناريتين احداهما مركبة توك توك ويستقلهما مجموعة من الأشخاص قاموا باستيقاف السيارة التى يستقلونها بقيادة أحمد عبد الحميد أحمد عويس -27 سنة- سائق، وبصحبتهم “سحر.ش . ح .م” -21 سنة- راقصة شعبية قاموا باختطاف الأخيرة كرها عنها تحت تهديد السلاح الناري وقاموا بسرقة متعلقاتها الشخصية وفروا هاربين.

انتقل الضابط والقوة المرافقة له وبتتبع خط سير الجناة وأثناء ذلك تم اللحاق بهم فقام الجناة بإطلاق أعيرة نارية صوب القوات مما دفع القوات لمبادلتهم إطلاق الأعيرة النارية دون حدوث أية إصابات بين القوات مما دفع الجناة إلى التخلي عن المجني عليها وفروا هاربين.

تم تشكيل فريق بحث اشرف عليه اللواء عرفة حمزة مدير المباحث الجنائية ، وتبين أن مرتكبي الواقعة هم كل من محمد.ع .ا وشهرته أكُا 27 سنة سائق، ومحمد.ع .م .ا وشهرته أليطة 19 سنة سائق توك توك وآخرين ، وعقب تقنين الاجراءات تم استهدافهما وتمكن ضباط المركز من ضبطهما وبحوزة الثاني مركبة التوك توك المُستخدمة في الواقعة، وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات والضبط اعترفا بارتكابهما للواقعة.

جارى تطوير مناقشة المتهمان للوقوف على حجم نشاطهما الإجرامى وتكثيف الجهود لتحديد باقى المتهمين وضبطهم والسلاح المستخدم فى الواقعة ، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 19694 جنح مركز بنها لسنة 2014 ،وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق.

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