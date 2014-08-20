كاظم الساهر: ما يعيشه العراق شئ محزن .. ومن الخطأ أن نترك الإرهاب ينتصر

قال المطرب كاظم الساهر إن ما يعيشه بلده العراق شيء محزن، مشددًا على أنه من الخطأ أن يترك الإرهاب ينتصر.

وأضاف الساهر في مقابلة مع صحيفة “الخبر” الجزائرية في عددها الصادر اليوم الأربعاء معلقًا على الأوضاع التي يعيشها العراق، “الله أكبر، من دمار الحرب يا بغداد، الله أكبر من الزمن البغيض الظالم، الله أكبر، من سماسرة الحروب وكل تجار الدم”.

وأضاف، “هذه كلماتي إلى العراق دائما في كل مهرجان وحفلة أقوم بها في العالم العربي، فما يعيشه العراق شيء محزن، ولكن من الخطأ أن ندع الإرهاب ينتصر، ومن الخطأ أن نتوقف عن الإبداع، ومن الخطأ أن نتوقف عن العمل الفني.. يجب أن نستمر في التواصل مع الجمهور، فكل واحد منا ملزم بالعمل في مجاله، حتى نكسر شوكة الإرهاب”.

وتابع، “بالنسبة لي كفنان، يجب أن أتواصل مع الجمهور بشكل دائم، وأن أقدم لهم القصائد والموسيقى.. يريد الإرهاب أن يوقفنا عن العمل بأي وسيلة من الوسائل، يجب أن لا نستسلم له، بالعمل فقط ننتصر عليه، حتى ننظر إلى المستقبل. فيكفي ما دفعناه في الوطن العربي من شباب رائع ودماء الأبرياء”.

وكشف كاظم أن لديه ألبوما غنائيا جاهزا للتسويق منذ فترة، ولكن لم يقم بذلك بسبب الأوضاع التي تمر بها الدول العربية.