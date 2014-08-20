افتتاح معرض للمنتجات الزراعية بمدرسة ابتدائية في الوادي الجديد

قالت دعاء حسين مديرة إدارة مدرسة المروة الإبتدائية بالخارجة بالوادي الجديد ان المدرسة افتتحت معرض المنتجات الزراعية تمهيدا للإشتراك فى مسابقة وزارة التربية والتعليم للأنشطة الصيفية ، وبحضور وفد من تفتيش التربية الزراعية وتوجيه الأنشطة بمديرية التربية والتعليم.

وقالت حسين أن الهدف من المعرض هو استغلال أوقات الفراغ للتلاميذ فى عمل مثمر ، والتدريب على العمل اليدوى ، وخلق روح التعاون بين التلاميذ.

تنوع انتاج المعرض بين منتجات الألبان والمربات والمخلالات والعصائر الطبيعية والصناعية ، حيث خصص برنامج المعرض سبوع لإنتاج كل منتج.

وأضافت مديرة المدرسة أن هذا المعرض تم بالجهود الذاتية من أسرة التربية الزراعية بالمدرسة ، وأن المدرسة سوف تشارك فى معارض وزارة التربية والتعليم للأنشطة الصيفية خلال الفترة القادمة.