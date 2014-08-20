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واشنطن تحث كافة الأطراف فى باكستان على تسوية خلافاتهم عبر الحوار السلمى

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واشنطن تحث كافة الأطراف فى باكستان على تسوية خلافاتهم عبر الحوار السلمى واشنطن تحث كافة الأطراف فى باكستان على تسوية خلافاتهم عبر الحوار السلمى

حثت الولايات المتحدة الامريكية كافة الاطراف فى باكستان على تسوية خلافاتهم عبر الحوار السلمى بطريقة تعزز الديمقراطية فى البلاد.

ونقلت قناة “جيو” الباكستانية اليوم “الاربعاء” عن مارى هارف نائبة المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية قولها ان واشنطن تؤمن بضرورة ان تعمل كافة الاطراف معا لتسوية خلافاتهم عبر الحوار السلمى بشكل يعزز ديمقراطية باكستان.

واضافت هارف ان الولايات المتحدة تراقب الاوضاع فى باكستان عن كثب، وتحث كافة الاطراف على نبذ العنف وضبط النفس واحترام سيادة القانون .

وكان طاهر القادرى زعيم حزب “تحريك عوامى”والرياضى العالمى عمران خان رئيس حزب “حركة الإنصاف” قد قادا مسيرتين احتجاجيتين من مدينة لاهور شرق باكستان حتى العاصمة إسلام آباد للمطالبة بإستقالة رئيس الوزراء نواز شريف، غير أن أكدت أنه لن يغادر منصبه من خلال تظاهرة احتجاجية.

 

أ ش أ

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