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العثور على جثة مقطوعة الرأس بالشيخ زويد بشمال سيناء

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العثور على جثة مقطوعة الرأس بالشيخ زويد بشمال سيناء العثور على جثة مقطوعة الرأس بالشيخ زويد بشمال سيناء

عثر أهالى منطقة الجورة بالشيخ زويد بشمال سيناء على جثة مقطوعة الرأس.

يأتى هذا بالتزامن مع قيام جهاديين بخطف 4 أشخاص بتهمة التخابر مع إسرائيل، وعثور قوات الأمن على 3 جثث مقطوعة الرأس بمحيط نفس المنطقة قرب مدينة رفح، شرق المحافظة.

وقال مصدر أمني أنه تم العثور على جثتين أمس الثلاثاء، فيما تم العثور على جثة ثالثة مقطوعة الرأس أمس بقرية المهدية، جنوب رفح، مشيراً إلى أنه لم يتم التعرف على هوية الجثث الثلاثة.

وبحسب سكان محليين وشهود عيان، فإن الجثث تعود لثلاثة من أهالي المنطقة كانوا من ضمن 4 اختطفهم مجهولون قبل عدة أيام.

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