يامن الحجلي: ثقافة الجريمة حاضرة في "عناية مشددة"

قال الفنّان والكاتب السّوري الشّاب يامن الحجلي إنّه يرجو أن يُلامس مسلسل "عناية مشدّدة"، الذي كتبه بالشّراكة مع الكاتب علي وجيه، وجدان وعقول السوريين حيثما كانوا، وأياً يكن لونهم وطيفهم الفكريّ والديني والاجتماعي، مشدّداً على أنّ العمل سوريّ بامتياز.

ويشارك الحجلي في العمل كممثّل أيضاً، حيث يلعب دور "هجرس"، الطالب في المعهد العالي للموسيقى، ليقوم بتناول شكل الحبّ، في ظلّ الأزمة السوريّة، من خلال هذه الشخصية، في حين يبيّن العمل أنّ الفرد اليوم بات مشوّهاً تصبغه المصلحة الذّاتية والأنا المستفحلة.

العمل من إخراج أحمد إبراهيم أحمد، وستؤدّي جميع شخصيات العمل ذات الرسالة وفق صفاتها ومسارها؛ ففي النّهاية، الجميع بحاجة إلى عناية مشدّدة على جميع الصُّعد الفكرية والاقتصاديّة والمعنوية، خصوصاً في ظلّ ثقافة الجريمة التي باتت حاضرة اليوم.

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