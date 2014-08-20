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استئنأف حركة سير القطارات بسوهاج‎ عقب قيام مجهولين بتعطيلها

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استئنأف حركة سير القطارات بسوهاج‎ عقب قيام مجهولين بتعطيلها استئنأف حركة سير القطارات بسوهاج‎ عقب قيام مجهولين بتعطيلها

قطار – أرشيفية

استئنأف حركة سير القطارات بعد تأخره لمدة ساعة عقب قيام مجهولين بإشعال النيران بجذع نخيل علي قضبان السكة الحديد، مما نتج عنه إصطدام القطار رقم 188 القاهرة / أسوان به بناحية قرية بني هلال بمركز المراغة بمحافظة سوهاج.

كان اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج، قد تلقى أخطاراً من مركز شرطة المراغة ، يفيد بنشوب حريق علي قضبان السكة الحديد بناحية بني هلال دائرة المركز .

أنتقلت علي الفور قوات الحماية المدنية وضباط المركز وبالفحص تبين قيام مجهولين بإشعال النيران بجذع نخيل علي القضبان مما نتج عنه إصطدام القطار رقم 188 القاهرة / أسوان به .

تم إخماد الحريق في حينه وإزالة آثار جذع النخيل بمعرفة مسئولي السكة الحديد .

نتج عن ذلك تأخر حركة سير القطارات أرقام :- 88 القاهرة – أسوان ، 86 القاهرة – أسوان ، 87 أسوان – القاهرة ، 997 أسوان – القاهرة ، لمدة تتراوح ما بين 25 إلي 55 دقيقة ، عادت حركة سير القطارات لطبيعتها .

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة وتحديد وضبط المتهمين .

تحرر عن ذلك المحضر رقم 3624 إداري المركز وجاري العرض علي النيابة العامة للتصرف.

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