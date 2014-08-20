استئنأف حركة سير القطارات بسوهاج‎ عقب قيام مجهولين بتعطيلها

استئنأف حركة سير القطارات بعد تأخره لمدة ساعة عقب قيام مجهولين بإشعال النيران بجذع نخيل علي قضبان السكة الحديد، مما نتج عنه إصطدام القطار رقم 188 القاهرة / أسوان به بناحية قرية بني هلال بمركز المراغة بمحافظة سوهاج.

كان اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج، قد تلقى أخطاراً من مركز شرطة المراغة ، يفيد بنشوب حريق علي قضبان السكة الحديد بناحية بني هلال دائرة المركز .

أنتقلت علي الفور قوات الحماية المدنية وضباط المركز وبالفحص تبين قيام مجهولين بإشعال النيران بجذع نخيل علي القضبان مما نتج عنه إصطدام القطار رقم 188 القاهرة / أسوان به .

تم إخماد الحريق في حينه وإزالة آثار جذع النخيل بمعرفة مسئولي السكة الحديد .

نتج عن ذلك تأخر حركة سير القطارات أرقام :- 88 القاهرة – أسوان ، 86 القاهرة – أسوان ، 87 أسوان – القاهرة ، 997 أسوان – القاهرة ، لمدة تتراوح ما بين 25 إلي 55 دقيقة ، عادت حركة سير القطارات لطبيعتها .

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة وتحديد وضبط المتهمين .

تحرر عن ذلك المحضر رقم 3624 إداري المركز وجاري العرض علي النيابة العامة للتصرف.