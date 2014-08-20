أخبار عاجلة

مصدر يكشف تفاصيل هروب ٧ مساجين من مركز شرطة البلينا -
مساء الأنوار - قراءة فى صحافة الغد .. الثلاثاء 04 إبريل 2017 .. مع أ. محمد صيام -
مساء الانوار: لقاء مع ك/ خوان ماكيدا المدير الفني لـ الإتحاد السكندري ود. شريف إبراهيم -
مصدر: نجم الزمالك السابق تعدى بالضرب على موظف بإمبابة.. وأمن الجيزة ترد -
سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري -
جامعة أسوان تنظم مهرجان «أيام اللغة البرتغالية» بمشاركة دولية -
وزير الإسكان يوافق على تخصيص 10 أفدنة لإقامة وحدة إدارة مرور بالأقصر -
«صحة البرلمان» تكتشف عجزا في الأطباء والتمريض بمستشفيات أسوان -
مساء الانوار - لقاءات على هامش كأس رئيس دولة الإمارات للخيول العربية -
مساء الأنوار - د. شريف إبراهيم: الاهلى والزمالك بالفعل طلبا كاسونجو من الاتحاد السكندري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

روسيا تهدد بالرد على عقوبات الغرب فى حالة استمرارها

Google+ Print
روسيا تهدد بالرد على عقوبات الغرب فى حالة استمرارها روسيا تهدد بالرد على عقوبات الغرب فى حالة استمرارها

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

كشف دميتري بيسكوف ، الناطق الرسمي باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تجهيز إجراءات إضافية للرد على العقوبات الغربية في حال استمرارها.

وقال بيسكوف ” إن القيادة الروسية تعمل على ردود إضافية في حال واصل الغرب سياسة العقوبات ، لافتا إلى أن العمل يجري حاليا على خيارات مختلفة” .

في نفس الوقت ، أكد بيسكوف فى تصريحات الليلة الماضية أن روسيا أعلنت مرارا أنها لا تؤيد التحدث بلغة العقوبات .

وكانت وسائل إعلام روسية تناقلت في وقت سابق أن الروسية وضعت عددا من الإجراءات الإضافية للحد من واردات المنتجات الصناعية ، منها حظر استيراد السيارات من أوروبا والولايات المتحدة والحد من رحلات شركات الطيران الغربية عبر المجال الجوي الروسي .

يشار إلى أن رئيس الحكومة الروسية دميتري ميدفيدف وقع قرارا بشأن فرض حظر تجاري على الدول التي تشارك في العقوبات على روسيا، حيث أوضح خلال اجتماعه مع أعضاء الحكومة في السابع من أغسطس الجاري أن القرار الذي وقعه تنفيذا لقرار رئيس الدولة يحظر استيراد لحوم البقر والخنزير والدجاج والخضروات والفواكه والأسماك والجُبن والحليب ومنتجات الحليب من بلدان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا وكندا والنرويج.

وأعلن ميدفيديف استعداد الحكومة الروسية لمنع استيراد سلع مصنعة أيضا من الدول التي تشارك في تطبيق العقوبات على روسيا، مشيرا إلى استعداد روسيا لاتخاذ اجراءات حمائية في مجال صناعة الطائرات والسفن والسيارات وقطاعات أخرى.

ويتوقع مراقبون روس أن موسكو ستنفذ موجة جديدة من حظر استيراد السلع من دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية في حال حال فُرض عليها المزيد من العقوبات .

ومن جانبه ، أعلن البنك المركزي الروسي أول أمس الاثنين عن تغيرات جديدة في سياسة سعر صرف العملة الروسية الوطنية ” الروبل ” تؤكد على أنه سيواصل التخلي عن توجيه وادارة سعر صرف العملة الوطنية الروسية ، وهو ما يعني عمليا اتباع سياسة تعويم سعر الصرف من خلال تقليص تدخله في عمليات البيع والشراء للدولار .

ويهدف البنك المركزي من وراء ذلك ، فيما يهدف حسب خبراء روس ، إلى تشجيع الصادرات الروسية ، وربما التأثير على قيمة مديونية الدولة الداخلية على أقل تقدير .

ويرى خبراء أسواق الصرف في روسيا أن تغيير آلية التدخل في سوق العملات الصعبة لا ينبغي أن تؤثر بشكل سلبي كبير على سوق العملات الاجنبية.

ويتوقع هؤلاء الخبراء أن الروبل سيواصل ، في غالب الظن ، تراجعه.. ويربطون بين ذلك وبين النزوح اللافت لرؤوس الأموال من روسيا حيث بلغ حجم نزوح رؤوس الاموال من الاتحاد الروسي حوالي مئة مليار دولار ، وهو رقم يزيد بمقدار الضعف على حجم التدفقات المالية القدامة الى روسيا.

يشار الى ان البنك المركزي الروسي يشدد على أن الوضع الاقتصادي في روسيا تحت السيطرة وأن التضخم المالي الداخلي يقلقه اكثر من السياسة الخارجية… ويُجمع الخبراء الروس على أنه بالرغم من سياسة تعويم سعر صرف الروبل من قبل السلطات النقدية الروسية ، فإن البنك المركزي الروسي لن يتخلى بالكامل عن دوره في دعم العملة الوطنية.

 

أ.ش.أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا

منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا

المعارضة التركية: محاولة الانقلاب جرت بمعرفة الحكومة

المعارضة التركية: محاولة الانقلاب جرت بمعرفة الحكومة

الحكومة: إتاحة 50 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي للمصريين بالخارج والدفع بالدولار

الحكومة: إتاحة 50 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي للمصريين بالخارج والدفع بالدولار

وزير الصحة: الحكومة وافقت على مشروع قانون التأمين الصحي

وزير الصحة: الحكومة وافقت على مشروع قانون التأمين الصحي