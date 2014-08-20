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ضبط مصنعين ألبان بدون ترخيص بطهطا بسوهاج‎

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ضبط مصنعين ألبان بدون ترخيص بطهطا بسوهاج‎ ضبط مصنعين ألبان بدون ترخيص بطهطا بسوهاج‎

تمكنت مباحث بسوهاج من ضبط مصنعين ألبان بدون ترخيص وإستخدامهم مواد منتهية الصلاحية بمركز طهطا .

كان اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج ، قد تلقي أخطارا من مركز شرطة طهطا ، يفيد بورد معلومات لضباط إدارة مباحث التموين أكدتها التحريات السرية مفادها قيام بعض أصحاب مصانع الألبان بناحية عرب بخواج – دائرة مركز طهطا ، باستخدام مواد خام غير صالحة للاستخدام الآدمي ومنتهية الصلاحية وإدارة تلك المصانع بدون ترخيص، بالمخالفة للقوانين والقرارات التموينية المنظمة في هذا الشأن محققين من وراء ذلك مكاسب غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات قامت مأموريـة من ضباط إدارة مباحث التموين وضباط إدارة البحث الجنائي استهدفت المصانع المتحري عنها حيث تمكنت من ضبط كلاً من :-

أدوار نصري الجمل غبريال 54 سنة صاحب مصنع ألبان – ويقيم عرب بخواج – دائرة مركز طهطا – لقيامه باستخدام مواد خام غير صالحة في صناعة الجبنه وكذا استخدام علامات تجارية مقلده وإدارة نشاط بدون ترخيص وتم ضبط [ عدد "235" عبوه جبنه منتج نهائي زنة الواحدة 13 كجم وعدد "200" كجم مستلزمات أنتاج وألبان بإجمالي وزن "3 طن و 255 كجم " ].

تحرر عن ذلك المحضر رقم 6168 جنح مركز طهطا لسنة 2014.

نشأت حاضر مخالي ميخائيل 35 سنة، صاحب مصنع ألبان – ويقيم عرب بخواج – دائرة المركز وتم ضبط [ عدد "48" عبوة جبنه منتج نهائي زنة الواحدة 13 كجم وعدد "100" كجم مستلزمات إنتاج وألبان بإجمالي وزن "724 " كجم ] .

تحرر عن ذلك المحضر رقم 6167 جنح مركز طهطا لسنة 2014، بمواجهة المتهمان اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الأتجار .

تــم التحفـــظ علــي المضبـوطات، وجاري العرض علي النيابة العامة للتصرف.

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