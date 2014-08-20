النطق بالحكم على الجاسوس الأردني اليوم

تصدر محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، الأربعاء، والمنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار عدلي إبراهيم فاضل, حكمها علي مهندس الاتصالات الأردنى بشار أبو الجنسية «محبوس», وضابطين إسرائليين هاربين المتهمين بالتجسس على المكالمات المصرية الدولية وتمريرها لصالح إسرائيل.

كانت نيابة أمن الدولة العليا، أسندت إلى المتهمين تمرير المكالمات الدولية المصرية إلى داخل إسرائيل، بهدف السماح لأجهزة الأمن والاستخبارات الإسرائيلية بالتنصت عليها، والاستفادة بما تحمله من معلومات، ورصد أماكن تواجد وتمركز القوات المسلحة وقوات الشرطة وأعدادها وعتادها وإبلاغها إلى إسرائيل، على نحو يضر بالأمن القومي المصري.

وأسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهمين الأردنى والإسرائيلى اتهامات، قيامهما بتمرير المكالمات الدولية المصرية إلى داخل إسرائيل بهدف السماح لأجهزة الأمن والاستخبارات الإسرائيلية بالتنصت عليها والاستفادة بما تحمله من معلومات، ورصد أماكن تواجد وتمركز القوات المسلحة وقوات الشرطة وأعدادها وعتادها وإبلاغها إلى إسرائيل، على نحو يضر بالأمن القومي المصري.