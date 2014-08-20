اليوم .. طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على القاهرة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأربعاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء نهارا لطيف ليلا، وتظهر بعض السحب المنخفضة شمالا، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على الوجه البحري والقاهرة ومدن القناة، والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة تنشط على خليج السويس وسواحل البحر الأحمر.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر فتكون معتدلة، ويرتفع الموج ما بين متر إلى مترين، والرياح السطحية تكون شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:-

وتبلغ درجات الحرارة في القاهرة الصغرى 25 والكبرى 34، وفى الإسكندرية الصغرى 26 والكبرى 31 وفى مطروح الصغرى 24 والكبرى29 وفى بورسعيد الصغرى 26 والكبرى 31 وبدمياط الصغرى 26 والكبرى 31 وفى بلطيم الصغرى 26 والكبرى 31 وفى الإسماعيلية الصغرى 24 والكبرى34 وفى السويس الصغرى 25 والكبرى35.

> وفى العريش تبلغ درجة الحرارة الصغرى 24 والكبرى 32 وفى نخل الصغرى 21 والكبرى 37 وفى طابا الصغرى 22 والكبرى 38 وفى الطور الصغرى 26 والكبرى 37 وفى مرسي علم الصغرى 28 والكبرى 40 وبالغردقة الصغرى 29 والكبرى 40.