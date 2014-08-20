مصادر إسرائيلية : لدينا معلومات تفيد بأن مشعل عمل على عرقلة المفاوضات المصرية

كشفت مصادر إسرائيلية وصفت بالكبيرة أن لدى إسرائيل معلومات تفيد بان رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس” خالد مشعل عمل على عرقلة وقف إطلاق النار لإفشال المبادرة المصرية وطرح مبادرة عربية تعاكس تلك المصرية.

وأعربت تلك المصادر، طبقا لراديو “صوت إسرائيل” صباح اليوم “الأربعاء”، عن اعتقادها بان يستمر خلال الايام القريبة اطلاق الصواريخ على الاراضي الاسرائيلية وكذلك الغارات الجوية لسلاح الجو على اهداف في قطاع غزة.

من جانبها، أكدت الوزيرة تسيبي ليفني العضو في المجلس الوزاري المصغر للشؤون الامنية والسياسية في صفحتها الشخصية على شبكة الفيس بوك وجوب حظر التحاور مع من اسمتها منظمات الارهاب وحشد الاسرة الدولية ضد حماس.

وكان رئيس الوفد الفلسطيني المفاوض عزام الأحمد قد حمل إسرائيل مسؤولية انهيارالهدنة، وقال إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمر الوفد الإسرائيلي بمغادرة القاهرة لوجود ما وصفه بنية مبيته في إنهاء الهدنة والعودة إلى دائرة العنف.

أ ش أ