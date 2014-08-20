ضبط 60 مشتبها فيهم و80 مطلوبا.. ونجاة رمز قبلي من محاولة اغتيال بشمال سيناء

في إطار الإجراءات الأمنية المكثفة على مداخل ومخارج محافظة شمال سيناء، ومن خلال الحملات الأمنية المستمرة لضبط الخارجين عن القانون والمشتبه فيهم.. تم ضبط 60 من المشتبه فيهم.. علاوة على 80 مطلوبا، وضبط وتحرير 250 مخالفة مرورية .

جاء ذلك خلال الحملة الأمنية المكبرة التي استهدفت مداخل ومخارج المحافظة ووسط مدينة العريش والأحياء والمناطق المحيطة بها .

وأعلن مصدر أمني أنه في مجال توسيع دائرة الاشتباه الجنائي والسياسي تم ضبط 60 شخصا بنوع الاشتباه والتحرى وجارى فحصهم واستخلاص حالات الاشتباه.. وفى مجال جهود تنفيذ الأحكام تم ضبط 80 مطلوبا.. منهم عدد ( 50 ) محكوما عليهم في قضايا جنح الحبس الجزئى، عدد ( 3 ) أشخاص محكوما عليهم في قضايا جنح الحبس المستأنف، عدد ( 27 ) محكوما عليهم في قضايا جنح الغرامات الجزئية .

ومن جهة أخرى.. في مجال جهود الحملة بالاشتراك مع إدارة المرور لضبط المخالفات المرورية بكافة أنواعها.. تم ضبط وتحرير ( 250 ) مخالفه مرورية متنوعة، وتمت إحالة أصحابها إلى الجهات المعنية لاتخاذ اللازم بشأنهم .

وفى سياق آخر، نجا رمز قبلي ( من قبيلة السواركة ) من محاولة اغتيال من قبل مسلحين مجهولين بالشيخ زويد.

وقال شهود العيان، إن مسلحين مجهولين استهدفوا أحد الرموز القبلية ( من قبيلة السواركة ) ويدعى «محمد. ع»، حيث أطلقوا النار عليه أثناء تواجده في منزله غرب مدينة الشيخ زويد.. ثم فروا هاربين، بعد اعتقادهم أن الطلقات النارية قد أودت بحياته.. إلا أنه نجا من محاولة الاغتيال، ولم يسفر اطلاق النار عن وقوع اصابات أو خسائر .

تم إخطار الجهات المعنية.. حيث يعتقد أن يكون استهدافه بسبب تعاونه مع قوات الأمن في حربها ضد الإرهاب بشمال سيناء.