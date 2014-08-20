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الداخلية: فيديو جماعة أنصار بيت المقدس حقيقي.. ونطالب الإعلام بعدم الترويج لهم

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الداخلية: فيديو جماعة أنصار بيت المقدس حقيقي.. ونطالب الإعلام بعدم الترويج لهم الداخلية: فيديو جماعة أنصار بيت المقدس حقيقي.. ونطالب الإعلام بعدم الترويج لهم

قال اللواء هاني عبد اللطيف المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية، إن «الفيديو الذي بثته جماعة أنصار بيت المقدس اليوم لعملية قتل أربعة جنود حقيقي، وهو لوقائع تمت منذ فترة، وتم الإعلان عنها».

وأضاف «عبد اللطيف» في مداخلة هاتفية لبرنامج «آخر النهار»، الذي يعرض على فضائية «النهار»، يوم الثلاثاء، «نتعامل الآن مع هذا الفيديو للوصول إلى مكان البث، ومعرفة مرتكبي هذه الجرائم».
> وأشار إلى أن «قيام هذه الجماعة الإرهابية بعرض هذه الفيدوهات في هذا التوقيت بالذات، يرجع إلى أن مخطات الإخوان فشلت، وذلك لجأوا إلى القيام بحرب نفسية وإعلامية، للتأثير على الشعب المصري».

وناشد المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية، وسائل الإعلام بعدم نشر هذه الفيديوهات، قائلًا: «لا يجب أن نساعدهم في الترويج لجرائمهم، وعلينا أن نراعي مشاعر أهالي هؤلاء الشهداء».

 

 

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