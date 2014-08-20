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«إف.بي.آي» يحقق في بلاغ بسرقة 1.2 مليار حساب على الإنترنت

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حقق مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي، «إف.بي.آي»، في تقرير أصدرته شركة أمريكية للأمن الإلكتروني على الإنترنت، قالت فيه إنها كشفت قيام إجرامية روسية بجمع نحو 1.2 مليار كلمة مرور وكلمة سر لحسابات على الإنترنت، وذلك في أكبر عملية عرفت حتى الآن لجمع مثل هذه البيانات المسروقة.

وأعلنت شركة «هولد سكيورتي أوف ميلوكي»، بولاية وسنكسون، في وقت سابق هذا الشهر، عن اكتشافها سرقة البيانات، التي تم جمعها على مدى عدة أعوام، من حوالي 420 ألف موقع على الإنترنت وخوادم أخرى.

وقال المتحدث باسم مكتب التحقيقات، جوش كامبل، الثلاثاء، في رسالة بالبريد الإلكتروني: «يجري إف.بي.آي تحقيقًا في الواقعة التي أبلغ عنها مؤخرًا، والتي تتضمن احتمال سرقة عدد كبير من اسماء المستخدمين وكلمات السر، وسنعلن عن مزيد من المعلومات مع اتضاح طبيعة ونطاق الواقعة».

وقالت شركة «هولد سكيورتي»، في الخامس من أغسطس، إنها حصلت على البيانات من عصابة إجرامية تعرف باسم «سايبر فور»، تنشط في مجال سرقة الحسابات الإلكترونية على الإنترنت.

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