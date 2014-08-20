دار الهندسة: لدينا مخطط عام وكامل للصورة المستقبلية لمشروع قناة السويس الجديدة

قال المهندس يحيى ذكي ممثل تحالف «دار الهندسة» ورئيس شركة دار الهندسة المصرية، إن الشركة لديها مخطط عام وكامل للصورة المستقبلية لمشروع تطوير محور قناة السويس الجديدة، تنتهي من تنفيذه خلال 6 أشهر وهي المدة المحددة في التعاقد مع شركة قناة السويس.

وأضاف «ذكي» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هنا العاصمة» المذاع على فضائية «سي بي سي»، مساء الثلاثاء، أن «دار الهندسة» لديها 6 مهام رئيسية لوضع استراتيجية التطوير للمشروع، كوضع استراتيجية للتطوير الاقتصادي، وفرص الاستثمار والتسويق، والخطة الإعلانية، ودراسة الآثار البيئية والاجتماعية للمشروع.

وأوضح أن سوابق أعمال شركة دار الهندسة في مطاري القاهرة وشرم الشيخ، ومشروعات البنى التحتية والمشروعات التي تم تنفيذها في العديد من الدول العربية والتحالف مع «دار الهندسة» البحرينية، يؤهلها لإنجاز عملها في المدة المحددة .