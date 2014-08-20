مكتب التحقيقات الأمريكي يحقق في بلاغ بسرقة 1.2 مليار حساب على الإنترنت

يحقق مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي (إف.بي.آي) في تقرير أصدرته شركة أمريكية للأمن الالكتروني على الإنترنت قالت فيه إنها كشفت قيام شبكة اجرامية روسية بجمع نحو 1.2 مليار كلمة مرور وكلمة سر لحسابات على الإنترنت وذلك في أكبر عملية عرفت حتى الآن لجمع مثل هذه البيانات المسروقة.

وأعلنت شركة هولد سكيورتي اوف ميلوكي بولاية وسنكسون في وقت سابق هذا الشهر عن اكتشافها سرقة البيانات التي تم جمعها على مدى عدة أعوام من حوالي 420 ألف موقع على الإنترنت وخوادم أخرى.

وقال جوش كامبل المتحدث باسم مكتب التحقيقات يوم الثلاثاء في رسالة بالبريد الالكتروني “يجري اف.بي.آي تحقيقا في الواقعة التي ابلغ عنها مؤخرا والتي تتضمن احتمال سرقة عدد كبير من اسماء المستخدمين وكلمات السر .. وسنعلن عن مزيد من المعلومات مع اتضاح طبيعة ونطاق الواقعة.”

وقالت شركة هولد سكيورتي في الخامس من أغسطس إنها حصلت على البيانات من عصابة اجرامية تعرف باسم “سايبر فور” تنشط في مجال سرقة الحسابات الالكترونية على الإنترنت.