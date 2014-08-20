بالفيديو.. أصحاب المعاشات: مشروع قانون التأمين الصحي الجديد جريمة في حق الشعب

أعرب البدري فرغلي رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، عن رفض الاتحاد لمشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الجديد، قائلًا: «هذا القانون جريمة في حق الشعب، ويعد بمثابة إعدام لملايين من المصريين».

وأضاف «فرغلي» في مداخلة هاتفية لبرنامج «آخر كلام»، الذي يعرض على فضائية «أون تي في»، يوم الثلاثاء، «هذا المشروع سبق وأن قدمه الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحي في عهد الرئيس الأسبق مبارك، ونحن حاصرنا البرلمان وأسقطناه، واليوم ندعو ملايين المصريين للتظاهر من أجل إسقاط هذا المشروع».

وفيما يتعلق بأسباب اعتراضه على المشروع، أوضح: «أنا لست ضد زيادة نسبة الاشتراك بنظام التأمين الصحي، لكني أرفض وبشدة ما جاء بالقانون حول فرض رسوم على المواطن بالمستشفيات أثناء تلقيه للعلاج»، متسائلًا: «إزاي مواطن يدخل المستشفى ويدفع 200 جنيه للأشعة، وهو مش معاه أصلًا جنيه واحد؟».

وناشد رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدخل لمنع إصدار هذا القانون، قائلًا: «أنتم من حقكم الاعتداء على الشعب، ورميه أمام أرصفة المستشفيات، ونحن من حقنا الاحتجاج» .

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