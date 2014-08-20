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تراجع معدل التضخم في أمريكا إلى أقل مستوى له منذ 5 أشهر

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تراجع معدل التضخم في أمريكا إلى أقل مستوى له منذ 5 أشهر تراجع معدل التضخم في أمريكا إلى أقل مستوى له منذ 5 أشهر

مبنى الكونجرس الامريكى

أعلن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، أمس الثلاثاء تراجع معدل التضخم في الولايات المتحدة خلال يوليو الماضي إلى 0.1% بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب وهو أقل مستوى له منذ فبراير الماضي، وبلغ معدل التضخم السنوي خلال الشهر الماضي 2%، وعوض تراجع الطاقة الزيادة في أسعار المواد الغذائية وإيجار المساكن.

وبلغ معدل التضخم الشهري الرئيسي بدون حساب السلع الأشد تقلبا وهي الأغذية والطاقة 0.1% وبلغ المعدل السنوي 1.9% خلال الشهر الماضي.

كان معدل التضخم في يونيو الماضي 0.3% في حين كان المعدل الرئيسي 0.1% خلال الشهر نفسه.

يذكر أن معدل التضخم العام أو مؤشر أسعار المستهلك هو مقياسي حكومي واسع لتحركات الأسعار ويتكون من كل السلع والخدمات.

كان مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي قد أكد الشهر الماضي التزامه بمعدل التضخم المستهدف وهو 2% سنويا.

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