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موسى أبو مرزوق: اسرائيل استهدفت محمد ضيف في غارة جوية في غزة

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موسى أبو مرزوق: اسرائيل استهدفت محمد ضيف في غارة جوية في غزة موسى أبو مرزوق: اسرائيل استهدفت محمد ضيف في غارة جوية في غزة

نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الاسلامية “حماس” موسى أبو مرزوق

قال موسى أبو مرزوق القيادي بحركة حماس الإسلامية في وقت مبكر اليوم الأربعاء، بعد أن انهارت محادثات الهدنة في القاهرة أن اسرائيل استهدفت محمد ضيف قائد الجناج المسلح لحماس في احدى ضرباتها الجوية في قطاع غزة أمس الثلاثاء.

ولم يكشف الجيش الاسرائيلي عن أي من الأهداف في حوالي 30 هجوما شنها في مناطق متفرقة في غزة ردا على اطلاق صواريخ على اسرائيل.

وقال أبو مرزوق إن اسرائيل خرقت الهدنة من أجل “إغتيال محمد ضيف” لكن مدنيين قتلوا في موقع الهجوم.

وقال مصادر طبية فلسطينية إن ثلاثة اشخاص من بينهم طفل وامرأة قتلوا في ضربة جوية استهدفت منزلا في مدينة غزة، ولم يتم الكشف عن هوية القتيل الثالث.

وذكرت وسائل إعلام اسرائيلية ان اسرائيل استهدفت ناشطا بارزا اخر في حماس مسؤولا عن اطلاق الصواريخ لكنها لا تعرف إن كان نجا أم قتل في الهجوم.

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